Arena selvagem retorna para nova temporada

O Grupo Cerco de teatro volta a cartaz com uma nova temporada do seu espetáculo mais recente, Arena selvagem. Sucesso de público e crítica, o vencedor do Prêmio Açorianos de Melhor Direção em 2018 é dirigido por Inês Marocco. As apresentações acontecem de 2 a 11 de agosto, sextas-feiras, sábados e domingos, sempre às 20h, no Teatro de Arena.

A montagem foi construída através de pesquisa do grupo no Centro de Documentação e Pesquisa em Artes Cênicas do Teatro de Arena, que conta com textos dramáticos, muitos oriundos do antigo Departamento de Censura da Polícia Federal, livros de artes cênicas e videoteca.

Além dos textos teatrais, o espetáculo reúne conteúdos científicos, fragmentos de contos e cenas criadas pelo elenco. Oito atrizes e atores revezam-se em cena entre diversas personagens, executando, também, a trilha sonora autoral. Ingressos a R$ 40,00.