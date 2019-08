Lembrando a história

Começam hoje as inscrições gratuitas para atividades da Semana do Patrimônio Cultural de Porto Alegre, de 17 a 24 deste mês. Terceira edição do evento, a data escolhida para o início é alusiva ao Dia Nacional do Patrimônio Cultural.

O dia 17 foi intitulado de tal forma em razão de marcar o nascimento de Rodrigo Melo Franco de Andrade, falecido em 1969, patrono do patrimônio cultural nacional. Para este ano, há uma integração planejada com a programação do Dia Estadual do Patrimônio Cultural, recentemente implementado pela Secretaria de Cultura do Estado e também celebrada em 17 de agosto. As atividades ocorrerão em praças, ruas e instituições, da prefeitura municipal e do governo do Estado, bem como em espaços privados da Capital.

No dia de início do evento, a abertura oficial acontece no Museu de Porto Alegre Joaquim Felizardo (João Alfredo, 582), com apresentação musical do Instituto Popular de Arte-Educação, às 17h. Mais cedo, às 15h, ocorre o Viva Porto Alegre a pé: Cidade Baixa, com um roteiro que passa pela história e o patrimônio do bairro, como teatro, livrarias, museu, galerias de arte, cinemas, entre outros. As inscrições são realizadas pelo link bit.ly/2ZoNBta, com vagas para 100 pessoas.