Orquestra de Câmara Theatro São Pedro realiza concerto

Abre hoje, às 20h30min, no Theatro São Pedro (praça Mal. Deodoro, s/nº), a temporada 2019 de Concertos Oficiais da Orquestra de Câmara Theatro São Pedro (OCTSP), com apresentação do pianista Aleyson Scopel. Os ingressos custam entre R$ 20,00 e R$ 100,00.

Com a regência de Evandro Matté, o pianista apresenta o Concerto para piano nº 1, de Dmitri Shostakovich. Creditado pelo seu lirismo e técnica, Scopel é também visto com uma volatilidade emocional. Tendo já participado das Sinfônicas Brasileiras da Bahia, Espírito Santo, Porto Alegre e São Paulo, além das Filarmônicas de Amazonas e Minas Gerais, fora do Brasil já foi solista convidado da Springfield Symphony e da New England Conservatory Symphony Orchestra, nos Estados Unidos, da Wollongong Symphony, na Austrália, e da Orquestra do Norte, de Portugal.

A OCTSP conta com três séries de concertos, que são os Concertos Oficiais, Concertos Banrisul para Juventude e Concertos Populares. Criada em 1985, a OCTSP é mantida com apoio da iniciativa privada e por um conjunto de associados, sendo a única orquestra de tais moldes no País.