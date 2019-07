Espetáculo de dança ocupa o Theatro São Pedro

By Dvorak, do Ballet Concerto, conta com apresentação hoje, às 21h, no Theatro São Pedro (praça Mal. Deodoro, s/nº). Os ingressos para o espetáculo ficam entre R$ 30,00 e R$ 80,00.

A ideia do grupo de dança clássica com By Dvorak é comunicar pelo corpo e suas formas, a alma e seus sentimentos, a música e seus devaneios, ao qual o Ballet Concerto acredita que nos levam a profundas reflexões onde instigam, refletem, transpõe, enlevam e renascem. Apresentando tal contexto, a busca em decifrar Dvorak, compositor e referência da era romântica musical, é feita ao desenhar movimentos de ballet contemporâneo com uma trilha sonora em certo momento delicada, outrora vibrante, com a dança sendo a tradutora de elementos intangíveis em olhares e sensações de beleza, inquietação, encontros, inspiração e, talvez até, respostas.

O Ballet Concerto iniciou sua trajetória em 1993, voltado ao aprimoramento técnico e artístico de jovens bailarinos, atingindo destaque e reconhecimento do público. Vencedor dos prêmios Açorianos de Melhor Espetáculo de Ballet Clássico de Repertório em 1995, 1998 e 1999, em 2013, Victória Milanez recebeu o prêmio Destaque de Ballet Clássico.