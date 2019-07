Sopapo Poético recebe Agnes Miariá na noite de hoje

Tradicional roda de música e poesia voltada à valorização do protagonismo negro, o sarau Sopapo Poético terá hoje, a partir das 19h30min, a presença da poeta Agnes Mariá. Uma das idealizadoras do coletivo Poetas Vivos, Agnes é também compositora, cantora, produtora cultural, slammer e professora em formação. O evento ocorre no CRN Nilo Feijó (Ipiranga, 311), e a entrada é franca.