Zac Efron estrela filme sobre serial killer que aterrorizou os Estados Unidos

Ted Bundy: A irresistível face do mal é um filme sobre um serial killer muito peculiar. Ao retratar um dos assassinos mais sanguinários da história dos Estados Unidos, o longa atualmente em cartaz faz isso sem quase nenhuma cena de violência explícita. Mesmo assim, é de embrulhar o estômago.

A opção do diretor Joe Berlinger foi contar a história ancorada na figura frágil de Liz Kendall, mulher de Bundy. Além do longa de ficção, Berlinger dirigiu uma série documental para a televisão com depoimentos das pessoas reais envolvidas no caso.

Bundy era um estudante de Direito nos anos 1970, um tipo que fazia sucesso com as mulheres. Para o papel, o escolhido foi Zac Efron, quase um "namoradinho da América" em sua carreira de galã que começou em filmes da Disney. O ator retribuiu a escalação com uma interpretação intensa.

O sujeito passou a ser suspeito de ter matado garotas porque sua fisionomia se aproximava do retrato falado e porque dirigia um Fusca, visto nas cenas de crime. Como um de seus advogados diz no filme, "é um dos carros mais populares na América da época".

Sem provas para ser condenado, Bundy vai mudando de cidade, para sofrimento de Liz, garota honesta que cria uma filha e que se apaixona por ele depois de um encontro num bar. O sujeito é amoroso, prestativo, bonito, enfim, o príncipe encantado.

Eles se casam, mas novas suspeitas recaem sobre Bundy. As audiências nos tribunais começam, e suas viagens terminam na Flórida, onde é acusado de matar duas jovens e agredir outras três num dormitório de faculdade.

No total, Bundy estuprou e assassinou mais de 35 mulheres, incluindo uma garota de 12 anos. Ele finalmente vai a julgamento. Liz se afasta e Bundy resolver cuidar sozinho de sua defesa, com os conhecimentos de direito obtidos na faculdade. Transmitido pela televisão, o julgamento vai detalhando os procedimentos atrozes do assassino com suas vítimas. Bundy se torna uma celebridade nacional.

A jovem atriz britânica Lily Collins segura bem o papel de Liz, transitando da namorada apaixonada para a mulher perturbada. Quem quase rouba o filme é John Malkovich no papel do juiz, que se afeiçoa a Bundy. Irreconhecível está Haley Joel Osment, o garoto de O sexto sentido (1999), como o colega gordinho de Liz.

Em entrevista por telefone, o diretor Berlinger conta que ficou fascinado por Ted Bundy por sua cara de anjo. "Ele era jovem, bonito e dizia que era inocente dos crimes de que era acusado. A polícia exibia as evidências, ele era preso, fugia, foi a julgamento e as fãs, porque ele tinha suas groupies, se recusavam a acreditar que fosse um frio assassino de mulheres", explica. "A história me atraiu pela facilidade como um rosto bonito pode mascarar uma natureza brutal", relata Berlinger.

O diretor destaca que a escolha de Zac Efron para o papel principal foi certeira. "De certa forma, pode-se dizer que Ted Bundy foi uma espécie de Zac Efron de sua época, porque o julgamento na Flórida foi transmitido ao vivo e teve altos índices de audiência. As garotas tiravam senha para entrar no tribunal, era uma loucura", conta, traçando paralelo com a popularidade do astro de High School Musical.

Efron não precisou de nenhuma transformação para se ajustar ao papel, conforme explica Berlinger. "Ele entendeu bem a frieza de Ted. Não tenho a menor dúvida de dizer que Zac é muito melhor ator que as pessoas pensam, mas justamente por ser bonito a indústria tende a confiná-lo numa zona de conforto contra a qual ele está se rebelando", completa.