Margs inaugura exposição comemorativa 'Terra Mater'

2019-05-21 03:00:00

Uma homenagem aos corajosos camponeses que deixaram a Itália em busca de um futuro melhor, a exposição Terra Mater, do artista Mirkò, tem inauguração no Margs (Praça da Alfândega, s/nº) nesta terça-feira (21), a partir das 19h, em parceria com o Consulado Geral da Itália. A mostra é comemorativa ao dia 20 de maio, quando se festeja a imigração italiana no Rio Grande do Sul, data na qual, em 1875, chegaram ao Estado as três primeiras famílias de imigrantes italianos, estabelecendo-se em Nova Milano.

Com curadoria de Rita Raimondi, os 13 quadros e as quatro esculturas em cerâmica do italiano Mirkò ocupam a Galeria Oscar Boeira. O artista representa as histórias e as condições dos migrantes. Os protagonistas são reais ou imaginários, em expressivas figuras, e fazem parte do tempo passado ou atual.

Cada obra é uma alternância de cores vibrantes, de simetrias e de movimentos, na qual o traço perfeito do artista junto a uma variedade de pequenos "detalhes" harmoniza o trabalho. O estilo de Mirkò é imprevisível, sintético, reflexivo de substância e não de aparência, no qual ele expressa realidade e esperança que se misturam com a criatividade.

Uma música criada especialmente para a ocasião por dois compositores italianos - Davide Famularo e Mauro Romano - completa a magia do projeto artístico, propondo a sensação de ter ao fundo o som das ondas do mar e de gaivotas que acompanham os navios dos nômades indo para aquela "Terra Mater" em busca de uma nova vida e de novos horizontes para a concretização dos sonhos. A melodia transporta o espectador a cantos e danças de povos antigos e tribais, de povos que migram em busca da garantia de um futuro.

Atualmente, Mirkò mora e trabalha em Vietri sul Mare, pequeno núcleo da Costa Amalfitana apreciado no mundo por suas belezas e conhecido como a cidade da cerâmica artística. Aprendeu desde pequeno desenho e pintura em cerâmica com o mestre holandês Frans Brugman e formou-se em Artes Plásticas. Seu trabalho pode ser encontrado em importantes galerias de Nova Iorque: Rogallery, Rockjwalker Gallery, Puccio Fine Art Gallery e na 1stdibs.

O artista estará presente no vernissage e, nesta sua primeira mostra no Brasil, expõe obras inéditas realizadas em 2019. O estilo do jovem é descrito como uma nova expressão do cubismo, majoritariamente contemporâneo, porém com marcadas influências clássicas e modernistas. Detentor do título de Mestre de Arte, obtido em Salerno, Mirkò transita entre a pintura e a cerâmica abordando temas da mitologia, da história, da religião e da própria paisagem da Costa Amalfitana.

A visitação seguirá até 7 de agosto, de terças-feiras a domingos, das 10h às 19h, sempre com entrada gratuita. Visitas mediadas podem ser agendas pelo e-mail educativo@margs.rs.gov.br.