Rede Cinemark assume o cinema do Bourbon Wallig

2019-05-16 18:18:00

Empresa já administrava os cinemas do BarraShoppingSul e do Bourbon Ipiranga MARCO QUINTANA/JC

As salas de cinema do Bourbon Shopping Wallig, na zona Norte de Porto Alegre, estão sob nova direção. Administrado pela rede Cinespaço desde a inauguração, o espaço agora será gerido pela rede Cinemark, que também passará a comandar o cinema do Bourbon Shopping Novo Hamburgo.

Conforme a Cinemark - que, na Capital, já administrava as salas do BarraShoppingSul e do Bourbon Shopping Ipiranga -, as salas passaram por reformas e atualizações tecnológicas. Entre as principais mudanças, estão as nos auditórios dos cinemas, que receberam novo revestimento e novas luzes de piso e de tela; e nos snack bars, que foram equipados com nova iluminação e aparelhos de LCD para divulgação do cardápio. Em cada um dos complexos, o lobby e os corredores também contam com novos acabamentos.

As bilheterias ganharam um novo balcão de atendimento, e videowalls foram instalados para exibir os filmes em cartaz. Além disso, agora, as entradas dos cinemas também contam com ATMs – terminais de autoatendimento para agilizar e facilitar o serviço.