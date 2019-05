Keanu Reeves retorna às telas como John Wick em novo longa

365

John Wick 3 - Parabellum traz o retorno do personagem do ator Keanu Reeves enfrentando novos inimigos em Nova Iorque. Franquia de ação iniciada em 2014, a saga tem como protagonista um assassino aposentado. O novo longa tem direção de Chad Stahelski, cineasta dos dois filmes anteriores.

No terceiro capítulo da narrativa, o preço da cabeça de Wick vale US$ 14 milhões - o que faz com que um exército de pessoas perigosas esteja lhe procurando. Depois de matar um membro da alta cúpula da liga de assassinos internacionais, o personagem é excomungado, mas os homens e mulheres mais perigosos do mundo seguem à espreita.