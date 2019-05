Antonio Barros comenta obra '2666', de Roberto Bolaño, no Instituto Ling

365

683091

2019-05-13 03:00:00

Encontro com Antonio Barros faz parte do programa 'Clube de Leitura' PAULA CHICO/DIVULGAÇÃO/JC

O Instituto Ling (João Caetano, 440) recebe nesta segunda-feira (13), às 19h30min, o professor e doutor em Teoria Literária, Antonio Barros - ele fala sobre o livro 2666, do escritor Roberto Bolaño. O encontro faz parte do programa Clube de Leitura, com entrada no valor de R$ 40,00.

Publicada em 2004, após a morte do autor, a obra é considerada um dos símbolos da literatura latino-americana do século XXI, vencedor do prêmio National Book Critics Circle em 2008. O livro do escritor chileno é caracterizado pela abordagem realista, bem como o uso do humor sarcástico e pessimista, sendo composto por cinco romances norteados pelos temas de literatura e violência.

O título 2666 conta a história de um grupo de críticos literários em busca de um escritor alemão em estado de reclusão e detentor de uma sólida obra. Para atender ao encontro, que busca discutir sobre o autor e as diferentes nuances de sua narrativa, é recomendado ter lido a obra.