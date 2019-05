365

Beth Carvalho recebe homenagem em 'Samba do sétimo dia', no Circo Voador

Com o título "Samba de sétimo dia", o Circo Voador homenageou Beth Carvalho, que morreu no dia 30 de abril. A sambista estava internada no Hospital Pró-Cardíaco, em Botafogo, na zona Sul do Rio de Janeiro, há quatro meses. Beth estava com 72 anos de idade e a causa da morte foi infecção generalizada, segundo boletim médico. Diversos artistas lamentaram a morte da cantora.

A conhecida "madrinha do samba" foi um dos maiores nomes da história do gênero. Na noite desta terça-feira, 7, Beth Carvalho foi homenageada por amigos e familiares com uma roda de samba. A sobrinha da artista e também cantora Lu Carvalho organizou o evento. "Tenho certeza que ela está muito feliz lá em cima, porque é assim que ela gostaria de ser lembrada", declarou.

O "Samba de sétimo dia' foi comandado pela mesma banda que acompanhava Beth Carvalho nos shows. A cerimônia também contou com uma oração realizada pelo padre João Damasceno.

No Instagram, Lu Carvalho divulgou fotos da homenagem feita para a tia. "E assim foi o 'Samba do sétimo dia! Muita luz, muito axé. Saudade e homenagem!", escreveu na legenda da imagem em que aparece cantando.