Galeria Bublitz apresenta exposição com obras Ademar Martins neste sábado

2019-05-10 03:00:00

Falecido em 2006, a obra de Aldemir Martins ainda ecoa pelos espaços de arte. Neste sábado, a Galeria Bublitz (Neusa Goulart Brizola, 143, com Vicente da Fontoura, 2.600) realiza um vernissage com Pedro Martins, filho do artista, a partir das 11h para apresentar a exposição gratuita que seguirá no local até 8 de junho.

Nesta mostra, serão apresentados trabalhos do acervo da galeria e do Estúdio Aldemir Martins, incluindo 13 obras únicas em tela, como o Gato azul, 20 gravuras recentes, além de 40 gravuras históricas do artista, que integram a coleção da família, e estarão disponíveis para aquisição. A relação do artista com a galeria remete aos anos 1990, em que Martins realizou sua primeira exposição individual no espaço. Ao todo, suas obras estiveram presentes em sete exposições na Bublitz.