Musical 'Beatles 4Ever!' tem apresentações em Novo Hamburgo e Porto Alegre

2019-05-10 03:00:00

O espetáculo Beatles 4Ever! é atração em Novo Hamburgo e Porto Alegre. O musical tem apresentações no Teatro Feevale (ERS--239, 2.755), na sexta-feira, e no Teatro do Bourbon Country (Túlio de Rose, 80), no sábado. Nas duas oportunidades, o evento começa às 21h. Os ingressos para a primeira data custam R$ 80,00; para a segunda, as entradas variam de R$ 60,00 a R$ 120,00.

A montagem destaca em detalhes a trajetória dos Beatles, contemplando a época da beatlemania, da psicodelia e as últimas composições como conjunto. Além de uma banda cover, o projeto conta com figurinos e adereços fieis ao visual do quarteto britânico, e um telão auxilia no plano de promover uma espécie de viagem no tempo.

Em 2011, Beatles 4ever! entrou no Guinness ao tocar todas as músicas do quarteto de Liverpool em uma maratona musical de 24 horas. O recorde aconteceu na Virada Cultural de São Paulo.