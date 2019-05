Letícia Novaes se apresenta como Letrux no Opinião

365

A escritora, cantora, compositora e atriz Letícia Novaes volta a se apresentar em Porto Alegre como Letrux - nome com que ficou conhecida após o lançamento do seu primeiro disco solo. O espetáculo acontece no Opinião (José do Patrocínio, 834), às 21h. Até o fechamento desta edição, o evento ainda tinha ingressos disponíveis, em quarto lote - por valores entre R$ 60,00 (promocional, mediante doação de 1kg de alimento não perecível) e R$ 100,00.

A artista segue divulgando o álbum de estreia, Letrux em noite de climão, de 2017. O projeto foi considerado o disco do ano segundo o júri do Prêmio Multishow daquele ano, batendo nomes como Chico Buarque. Desde então, o registro já rendeu à cantora shows em diversas regiões do País. No mês passado, também foi o tema do espetáculo que a carioca levou a um dos palcos do Lollapalooza Brasil.