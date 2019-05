Montagem 'Os mamutes' tem sessões na Sala Qorpo Santo

365

682380

2019-05-08 03:00:00

Começam nesta quarta-feira (8), às 12h30min, as sessões de Os mamutes na Sala Qorpo Santo (Paulo Gama, 110), nas quartas-feiras de maio. Também no horário das 19h30min, o espetáculo do Projeto Teatro, Pesquisa e Extensão 2019 é gratuito, com retirada de senhas uma hora antes de cada apresentação.

O texto de Jô Bilac apresenta Isadora que, trancada em seu quarto, concebe a história de Leon, um rapaz ingênuo que deseja um trabalho na Mamute's Food, multinacional de fast food famosa por oferecer hambúrgueres de carne humana aos seus clientes. O mamute em questão seria uma pessoa sem caráter e princípios morais.

A obra busca expor a imoralidade de uma sociedade que incentiva o consumismo e a alienação. Para a montagem, que conta com uma direção coletiva do grupo, a criação apresenta uma estética grotesca e exagerada, até mesmo caricata, em que os personagens são figuras deformadas, representantes máximos da selvageria social.