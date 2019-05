365

681995

2019-05-03 03:00:00

Jornalistas recebem o diretor Zeca Brito em mais uma edição do Café no Ling

Nesta sexta-feira, às 19h30min, ocorre mais uma edição do Café no Ling, com entrada franca. Os jornalistas Tânia Carvalho e Ivan Mattos recebem o diretor Zeca Brito no projeto para falar sobre o tema Retratos Cinematográficos e a relação do cinema com as artes visuais.

A partir das 16h, o Instituto Ling (João Caetano, 440) exibe dois documentários do cineasta sobre o tema: Glauco do Brasil (2015) - que retrata vida e obra do pintor gaúcho Glauco Rodrigues - e Grupo de Bagé (2018) - que narra a história e o legado do movimento artístico surgido na Fronteira nos anos 1940, que reuniu os pintores e gravadores Glênio Bianchetti, Glauco Rodrigues, Carlos Scliar e Danúbio Gonçalves.