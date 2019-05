365

2019-05-03 03:00:00

Anaadi estreia novo show no palco do Teatro Renascença

Anaadi pelo mundo é nome do novo show de da cantora e compositora gaúcha Anaadi. A estreia acontece no Teatro Renascença (Érico Veríssimo, 307). O espetáculo tem inspiração nas viagens que a artista têm feito desde o lançamento do seu primeiro disco, Noturno, que lhe rendeu um Grammy Latino. Ingressos entre R$ 30,00 (antecipados, pelo site Sympla) e R$ 60,00.

O repertório contempla canções do registro e trabalhos e arranjos que cantou e viveu no universo cultural de Cuba, Miami, Paris, Las Vegas, São Paulo, Costa Rica, Rio de Janeiro, New Orleans, Los Angeles, San Diego e Nova Iorque. A apresentação terá participação especial do cantautor Mário Falcão.