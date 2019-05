Ney Matogrosso se apresenta em Porto Alegre com novo espetáculo

365

681853

2019-05-03 03:00:00

Novo espetáculo de Ney Matogrosso, Bloco na rua é atração por duas vezes na Capital neste fim de semana. O músico sobe ao palco do Auditório Araújo Vianna (Osvaldo Aranha, 685) às 21h de sexta-feira e de sábado. Os ingressos custam entre R$ 150,00 a R$ 250,00.

O show marca um novo ciclo na carreira do artista, que se dedicou por cinco anos à turnê Atento aos sinais. As músicas foram selecionadas enquanto ele excursionava com o show anterior: "Não é um show de sucessos meus, mas quis abrir mais o repertório. Misturei coisas que já gravei com repertório de outras pessoas", pontua Ney. Constam no programa faixas como A maçã (Raul Seixas), O beco (de Herbert Vianna e Bi Ribeiro, gravada por Ney nos anos 1980), Como 2 e 2 (Caetano Veloso) e Feira moderna (de Beto Guedes, Lô Borges e Fernando Brant).