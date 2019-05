Última temporada de 'Game of Thrones' incrementa programação de bares de Porto Alegre

365

681830

2019-05-03 18:09:00

Flávia Pereira

Após dois anos do fim da sétima temporada, Game of Thrones voltou às telas de tevês do mundo todo em abril. A última temporada da série conta com um total de seis episódios, exibidos sempre aos domingos, às 22h, na HBO. Mas não foi só nas casas dos fãs que GoT estreou: a oitava e última temporada entrou ainda na programação de diversos bares de Porto Alegre.

Para os fãs da série que querem acompanhar os episódios entre amigos ou mesmo entre vários desconhecidos, estabelecimentos instalaram telões, caixas de som e ofertam drinks temáticos e promoções para o público acompanhar a disputa dos personagens pelo Trono de Ferro dos Sete Reinos de Westeros (veja o serviço completo abaixo).

Localizado no bairro Cidade Baixa, o Malvadeza Pub é um dos locais que transmite os episódios da série de sucesso da HBO. Desde a quarta temporada, o estabelecimento exibe GoT em cinco televisões de 40 polegadas espalhadas pela casa. De acordo com Marlon Muhldach, sócio do estabelecimento, a exibição é sinônimo de casa lotada. "Metade da lotação já é na fila", destaca Muhldach. O bar abre no final da tarde, às 18h, e às 20h a casa já atinge a lotação máxima, com capacidade de 130 pessoas, mesmo o episódio começando apenas às 22h.

O ingresso para assistir os episódios de GoT no Malvadeza custa R$ 10,00. Além da exibição, o preço de chopp entra em promoção: pedindo um chopp pint (copo grande de 560 ml), o cliente paga o preço de half pint (copo de 280 ml).

O bar com temática de séries Spoiler é outra opção para quem quer assistir aos episódios. O estabelecimento conta com telão, televisores, drinks promocionais e um bolão, no qual os clientes apostam em qual personagem irá morrer durante o episódio. Quem vencer a aposta, ganha um drink temático da série.

Spoiler preparou drink especial com a temática de Game of Thrones. Foto Flavia Schwantes/Divulgação/JC

Por ser uma temporada com diversas disputas, já que a história está chegando ao fim, o estabelecimento apostou em um equipamento de som para garantir uma experiência diferenciada aos espetadores. "Tipo de cinema", define uma das sócias do local, Taiane Panizzi. Segundo Taiane, em domingos de Game of Thrones o bar fica cheio bem mais cedo. ''É como jogo de futebol, só que mais legal", brinca a sócia do estabelecimento. "A galera comemora como se fosse gol", complementa.

Para o último episódio, no dia 19 de maio, o Spoiler deve instalado no bar câmeras para filmar a reação dos espectadores ao desfecho da série. O ingresso para assistir Game of Thrones no Spoiler custa R$ 15,00, que podem ser utilizados em consumação.

Também na Cidade Baixa, o Espaço Cultural 512 faz a exibição da última temporada de Game of Thrones em um telão ao ar livre, localizado no quintal do estabelecimento e com capacidade para 50 pessoas.

Exibir os episódios estava há mais tempo nos planos do bar, mas houve um receio de que não houvesse uma linha de identificação dos clientes do local com a série, explica a produtora da casa, Isadora Pisoni. Ainda assim, a programação vem agradando ao público. O bar abre às 19h e distribui senhas para organizar a entrada nos dias de GoT. "No domingo de estreia, às 19h30min já não havia mais fichas", conta Isadora. O ingresso para assistir os episódios da série no 512 custa R$ 10,00. Além da exibição, o bar oferta dose dupla de chopp artesanal das 19h às 21h aos domingos.

Para os moradores da Zona Sul da Capital, a hamburgueria Bendizê também faz as exibições, contando com telão e cardápio temático aos domingos. Fãs da série, os donos do estabelecimento lançaram um hambúrguer inspirado nos personagens de gelo, os White Walkers. Uma das opções de acompanhamento do hambúrguer temático é um chopp azul, em referência aos olhos característicos dos personagens.

Hambúrguer tem pão branco inspirado nos personagens de gelo da série. Foto: Bendizê/Divulgação/JC

Disponível apenas aos domingos, o hambúrguer também entra nas opções de tele-entrega do local. Os clientes que optarem por receber em casa o pedido, podem recebe-lo pelas mãos de um entregador caracterizado como Rei da Noite, ou mesmo encontrá-lo na hamburgueria. O combo formado pelo hambúrguer temático - feito com pão branco, carne angus, molho de queijo, parmesão crocante, maionese, broto de alfafa e alho-poró - e 1/2 chopp pilsen azul custa R$ 52,00

Segundo Rodrigo Marques, um dos sócios proprietários do Bendizê, foram dois meses de preparação para proporcionar uma experiência diferenciada aos clientes e fãs da série. Para Marques, a recepção dos clientes está sendo muito positiva. A entrada é gratuita.

[ALERTA DE SPOILER - o trecho a seguir traz spoilers da 8ª temporada]

A morte do Rei da Noite, ocorrida na batalha do 3º episódio da série, levantou dúvidas aos donos do estabelecimento. "Mantínhamos ou não o Rei da Noite realizando entregas e no estabelecimento?'', conta Marques. Ainda assim, a decisão foi de manter, até o final da temporada, o hambúrguer, o chopp azul e o personagem fazendo parte dos domingos no Bendizê.

De acordo com a HBO, o episódio transmitido no último domingo (28), em que a batalha contra o exército dos mortos, foi assistido por 17,8 milhões de espectadores apenas nos Estados Unidos. O número supera a audiência do primeiro episódio da oitava temporada, de 17,4 milhões. A série chega ao fim no próximo dia 19.

Confira o endereço de alguns bares em que é possível assistir a Game of Thrones: