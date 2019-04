Espaço 900 apresenta o acervo 'Klimt visita o IPF'

365

2019-04-29 03:00:00

A arte pode vir de qualquer lugar. O Espaço 900 (José do Patrocínio, 900) inaugura amanhã, às 19h, Klimt visita o IPF, que reúne obras de pacientes-artistas do Instituto Psiquiátrico Forense (IPF). A entrada é gratuita.

Por meio da divulgação dos trabalhos, a ideia do projeto é ajudar a diminuir estigmas de loucos e perigosos a que são constrangidos os pacientes, argumenta o curador e idealizador, o artista plástico Aloizio Pedersen. As obras são releituras de Gustav Klimt, sendo o acervo da exposição produzido durante as oficinas do Artinclusão, que busca promover a cidadania a pessoas privadas de liberdade e tutelados pelo Judiciário.

A iniciativa já recebeu dois prêmios em Direitos Humanos no Estado: em 2013, pela Secretaria da Justiça e dos Direitos Humanos, e em 2017, pela Ajuris. O projeto foi apresentado em cinco universidades portuguesas, tendo encerrado um Seminário Internacional sobre Direitos Humanos em Lisboa neste ano.