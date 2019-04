365

Rosmeri Lorenzon e Raquel Backes vivem palhaças em busca do sucesso em Tcha, Tchu, Gravando! /VERGILIO LOPES/DIVULGAÇÃO/JC

Chega a Porto Alegre neste fim de semana o espetáculo de clown Tcha, tchu, gravando!, da Tribu Di Arteiros de Morro Reuter. As apresentações acontecem no Teatro de Arena (Borges de Medeiros, 835), às 15h e às 20h de sexta-feira, e às 16h de sábado e domingo, com ingressos a R$ 30,00.

A comédia traz as palhaças Kit & Mirabel, irmãs gêmeas que vão em busca do sucesso. A história começa quando elas são convidadas para uma audição após terem seu talento musical descoberto por uma produtora.