'Vingadores: Ultimato' conclui sequência da Marvel Studios

365

680960

2019-04-26 03:00:00

As consequências devastadoras dos atos de Thanos (Josh Brolin), que dizimaram metade das criaturas do universo e destruíram os Vingadores, leva os heróis remanescentes a tomarem uma atitude final na grande conclusão da sequência de 22 filmes da Marvel Studios, Avengers: Ultimato. Produzido por Kevin Feige e dirigido por Anthony e Joe Russo, o filme mais aguardado do ano pelos fãs tem produção executiva de Louis D'Esposito, Victoria Alonso, Michael Grillo, Trinh Tran, Jon Favreau, James Gunn e Stan Lee, além de roteiro de Christopher Markus e Stephen McFeely.

No enredo, estão soluções engenhosas no prosseguimento da trama e o característico bom humor dos personagens. O começo do sucesso estrondoso foi com o lançamento de Homem de Ferro (2008), estrelado por Robert Downey Jr. e dirigido por Jon Favreau. Depois, vieram os quatro longas que reúnem os super-heróis da Marvel: Os Vingadores - The Avengers (2012), Era de Ultron (2015) e Guerra Infinita (2018), do qual Ultimato não é propriamente uma continuação. É a segunda parte de uma história dividida, para explorar os personagens.