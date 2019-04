Festival Internacional de fotografia de Porto Alegre começa neste sábado

365

680575

2019-04-24 03:00:00

Os deslocamentos - sejam eles causados por crises políticas ou ambientais - ditam o rumo da 12ª edição do Festival Internacional de Fotografia de Porto Alegre. Com o tema Da diáspora, identidade, hibridismo, diferença, a FestFoto 2019 tem abertura neste sábado, às 15h30min, e conta com mostra expositiva que fica em cartaz até o dia 26 de maio. O material pode ser visto na Fundação Iberê Camargo (Padre Cacique, 2.000), sempre das 14h às 19h. Até o dia 1 de maio, o local vai funcionar diariamente; depois, volta a receber o público entre quartas-feiras e domingos. O último acesso ocorre às 18h30min.

A curadoria do evento organizou os trabalhos em três eixos temáticos. Entram em pauta deslocamentos e diásporas de populações por fatores políticos, econômicos ou crises ambientais; o híbrido como resultado do contato e resistência entre pessoas; a reconfiguração de sentidos pela dispersão de imagens.

Entre os destaques está uma mostra do projeto Humanae, de Angelica Dass, artista carioca radicada na Espanha. A brasileira parte do sistema universal de gerenciamento de cores conhecido como Pantone para mostrar a infinita variedade das tonalidades da pele humana - o projeto segue em andamento e já reuniu 3.700 imagens que foram captadas em 18 países.

Outra referência é Purgatório, de Ignacio Iturrioz. Vencedor da primeira edição do Prêmio de Fotografia do Uruguai, o trabalho tem como cenário um edifício tradicional onde o fotógrafo morou, em Montevidéu. A série de imagens é fruto de um retorno ao prédio - a fim de explorar o que ficou guardado ou protegido da luz.

Também constam no catálogo da FestPoa 2019 Paisagem movediça, de Bruno Bernardi, sobre o deslocamento dos moradores do distrito de Bento Ribeiro, em Mariana (MG), provocado pelo rompimento da barragem da Samarco-Vale; Genocídio em Ruanda, fotografado por Américo Mariano na década de 1990; e colombianos tentando prosperar no Chile em Sueño Sudamericano, registro do chileno Cristian Ochoa. A programação expositiva ainda inclui os 20 finalistas do concurso internacional Fotograma Livre e os trabalhos resultantes de um programa de residência artística promovida pelo evento, entre outros.