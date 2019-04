365

680468

2019-04-24 03:00:00

'Caravana dos Venezianos' encerra turnê de circulação com acessibilidade

A turnê Caravana dos Venezianos, da Trupe Giramundo, contemplada pelo FAC, encerra-se nesta quarta-feira (24) em Porto Alegre. À tarde, das 14h às 18h, ocorre a Oficina de commedia dell'arte, no Sesc Centro (Alberto Bins, 665). São 30 vagas, e a idade mínima para participar é de 12 anos. À noite, há a apresentação de Os dois gêmeos venezianos no Theatro São Pedro (Praça Marechal Deodoro, s/nº), às 21h, com ingressos a R$ 30,00.

O projeto de circulação prevê ainda tradução em Libras e debate com atores após o espetáculo. Reserva de ingressos gratuitos para projeto de acessibilidade cultural, escolas, universidades, ONGs e outras instituições interessadas deve ser feita pelo telefone (51) 98417-9835 ou e-mail caravanadosvenezianos@gmail.com. O mesmo contato para inscrição na oficina de máscaras.

Com texto de Carlo Goldoni e direção de Suzi Martinez, o espetáculo traz dois gêmeos idênticos, Fabrício, criado em Veneza, esperto e charmoso, e Tonino, criado em Bergamo, tolo e desajeitado. Eles se encontram na cidade de Verona. Ambos vêm em busca de suas amadas, mas não sabem da presença do outro. O caos se estabelece quando joias, bagagens e declarações de amor são enviadas às pessoas equivocadas.