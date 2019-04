365

680467

2019-04-24 03:00:00

Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul comemora aniversário e inicia a temporada de 2019

Primeiro concerto dos 10 anos da Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul ocorre nesta quarta-feira ISAIAS MATTOS/DIVULGAÇÃO/JC

No ano em que comemora 10 anos de sua criação, a Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul prepara uma série de atividades para comemorar a data. O primeiro concerto da temporada 2019 acontece nesta quarta-feira, às 19h, marcando o início das comemorações, no Teatro do Centro Histórico-Cultural da Santa Casa (Independência, 75). A entrada é franca.

Segundo o maestro Telmo Jaconi, a apresentação mostrará a evolução sinfônica do grupo, com a abertura O Guarany, de Carlos Gomes, e a 6ª Sinfonia (Pastoral), de L. V. Beethoven. A noite ainda terá a participação de duas jovens solistas que iniciaram os estudos na Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul. Maria Clara Santos da Silva mostrará todo o seu talento com o oboé, e Samara Gerlach Teixeira fará um solo de violino.