Bloco Maria do Bairro promove Baile de Carnaval neste sábado

O Carnaval de rua do Bloco Maria do Bairro ganha uma prévia no Opinião (José do Patrocínio, 834) neste sábado, a partir das 23h, em formato de baile. Os ingressos podem ser comprados na hora ou no site goo.gl/JJkvhk , a partir de R$ 20,00. Com patrocínio da Hot Pepper Sex Shop, são atrações a tradicional Banda do Bloco (formada por integrantes que tocam clássicos do samba e marchinhas) e convidados especiais. Fabielly Klimberg assume o manto de rainha neste ano.

A 13ª edição do Carnaval de rua acontece no dia 9 de março, a partir das 15h, na praça Garibaldi. Para fechar, no domingo, 17 de março, será realizado o Enterro dos Ossos, às 11h, junto ao Monumento do Expedicionário, no Parque Farroupilha. Anualmente, o bloco apresenta um samba ou marchinha que homenageia personagens importantes da cultura gaúcha. Lupicínio Rodrigues, Túlio Piva e Jerônimo Jardim foram alguns dos nomes celebrados pelo bloco desde 2007. A homenageada desta edição é Sofia Veloso (1856-1930), que dá nome à rua onde nasceu o evento. A autoria do enredo Sofia Veloso - A abolicionista é de Paulo Gasparotto e de Zeca Brito, um dos fundadores do Maria do Bairro.