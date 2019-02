Trio Corrente se apresenta pela primeira vez em Porto Alegre

365

Artistas são a atração do Café Fon Fon no fim de semana CLAUS LEHMANN/DIVULGAÇÃO/JC

Uma das mais importantes formações instrumentais do Brasil, o premiado Trio Corrente estará pela primeira vez na Capital para duas apresentações no Café Fon Fon (Vieira de Castro, 22). Ganhador do Grammy Award e do Latin Grammy em 2014, ambos na categoria Melhor Álbum Latin Jazz, o trio se apresenta sexta-feira e sábado, às 21h30min, e domingo, às 20h30min (precedido de oficina, a R$ 70,00, das 17h às 19h). Os ingressos antecipados custam R$ 105,00; na hora, R$ 120,00. No domingo, o combo do show e workshop é R$ 150,00.

Formado em 2001 por Edu Ribeiro (baterista), Fabio Torres (pianista) e Paulo Paulelli (baixista), o Trio Corrente criou um som original, interpretando de forma singular os clássicos do choro e da MPB, além do seu crescente repertório autoral. Reservas e informações pelo telefone: (51) 99880-7689.