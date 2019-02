'Sai de Baixo - O filme' reúne elenco original da série

365

671035

2019-02-22 01:00:00

Com produção de Daniel Filho (idealizador da sitcom), direção de Cris D'Amato (S.O.S. - Mulheres ao mar) e roteiro de Miguel Falabella, o elenco original da série se reúne para mais um capítulo da vida da família trambiqueira em Sai de Baixo - O filme. Os icônicos personagens Caco Antibes (Falabella), Magda (Marisa Orth) e Ribamar (Tom Cavalcante) estão novamente juntos. Aracy Balabanian, sucesso como Cassandra, e Luis Gustavo como Vavá também estão presentes no longa.

Depois de uma extensa temporada na prisão, Caco volta ao Largo do Arouche para descobrir que todos estão mais falidos do que nunca. A família foi despejada do apartamento e, como se não bastasse, está morando de favor com o porteiro Ribamar. Caquinho, filho de Caco e Magda que nasceu na temporada de 1999, já estará um jovem adulto, interpretado por Rafael Canedo.