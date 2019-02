Em busca de novas vozes, Coral da Pucrs realiza audições

365

670767

2019-02-20 01:00:00

O Instituto de Cultura da Pucrs realiza audições para selecionar novos cantores para o Coral da Universidade. O agendamento é aberto ao público, com inscrições até 28 de fevereiro pelo e-mail cultura@pucrs.br. Mais informações pelo telefone (51) 3320-3582.

No teste, são avaliados afinação, extensão, volume, ritmo e percepção musical por meio de exercícios vocais. Os candidatos aprovados precisam ter disponibilidade para os ensaios que ocorrem nas terças e sextas-feiras, das 19h às 22h, e em eventuais apresentações.

O Coral da Pucrs realiza concertos com obras importantes do repertório erudito ocidental. MPB, rock e outros estilos musicais populares, nacionais e internacionais estão na lista de atividades do grupo. O Coral também participa de festivais de coros e concertos com orquestras.