Ed Sheeran encanta fãs e festeja aniversário em Pizza Hut em Porto Alegre

365

670742

2019-02-18 18:24:00

Patrícia Comunello

O aniversário do cantor britânico Ed Sheeran justamente no dia do show em Porto Alegre deu ainda mais brilho à noite na Arena, que encerrou a turnê brasileira do álbum Divide. Sozinho no palco, o britânico, apenas com violão (ou vários, devido a trocas), que completou 28 anos, foi um craque em manter a animação dos fãs.

Foram 17 canções, entre mais conhecidas e românticas como Thinking Out Loud, Shape of You e Photograph e mistura de pop, folk e rap. A sessão na noite, com uma hora e meia de show. teve estádio quase lotado com a venda de 41 mil ingressos, desse domingo (17). Na volta de Sheeran ao Brasil depois de shows em 2017, o cantor fez duas apresentações em São Paulo, na semana passada, uma delas extra, e a última na Capital.

Sheeran fez os fãs ecoarem refrões pela Arena e em diversos momentos agradeceu ao público por dividir a noite de seu aniversário. "É minha primeira vez em Porto Alegre. Estou muito feliz", disse.

Após o show, Sheeran foi flagrado com o cantor Passenger, que abriu seu show e é autor da letra da música Let her go, festejando o aniversário em uma filial da Pizza Hut no bairro Mont'Serrat, a Capital, com direito a chapéu estilizado de festa infantil com a logomarca da turnê. Toda a produção do show participou da comemoração reservada. O local foi reservado com um mês de antecedência, mas sem contar quem seria o aniversariante ilustre.