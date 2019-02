Museu Joaquim Felizardo realiza exposição sobre o Carnaval de rua em Porto Alegre

365

A partir desta quinta-feira (21), o Museu de Porto Alegre Joaquim Felizardo (João Alfredo, 582) abre a exposição temporária Deus Momo vem aí: histórias da folia de rua na Porto Alegre antiga, dedicada aos primórdios do Carnaval da Capital. Com parte do acervo pertencente à instituição, a mostra que vai até 30 de setembro. A seleção explora as diferentes formas assumidas pela festa de rua desde meados do século XIX até os anos de 1950, quando blocos e cordões definitivamente tomaram conta da folia da cidade.

Além do acervo de indumentária, fotografia e itens arqueológicos pertencentes ao museu, a pesquisa foi realizada em jornais, revistas e trabalhos acadêmicos, e leva o visitante a pensar sobre questões urbanas e sociais vinculadas à história e à memória da cidade. Peculiaridades dos antigos Carnavais como entrudo, limão-de-cheiro, coreto e remelexo também podem ser conferidas na nova exposição.