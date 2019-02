365

670569

2019-02-20 01:00:00

Banda Negra Candela faz show no Tablado Andaluz

Grupo é atração do Jueves Latino do Tablado Andaluz TABLADO ANDALUZ/DIVULGAÇÃO/JC

Nesta quinta-feira (21), o Tablado Andaluz (Venâncio aires, 556) recebe uma atração internacional. A banda Negra Candela foi formada em 2013 por músicos de diferentes países. Atualmente, é composta por Nauj Mateo (Espanha), na voz principal, sapateado e trompete; Leo Bañados (Chile), no cajón; Elis Roig (Argentina), no violino e voz; Matias Vergara (Chile), na guitarra; Daniil Luzhetskiy (Rússia), no charango e sintetizadores; e Kevin Lisbona (Espanha), na guitarra.

O grupo mescla rumba flamenca com música folclórica latino-americana e sapateado. São três álbuns lançados - Flor callejera (2013), Cosecha Propia (2015) e Cositas de aquí y de allá (2017) - e mais de 300 shows realizados entre Uruguai, Argentina, Chile, Brasil, Alemanha, Marrocos e Espanha. A Negra Candela se apresenta às 21h desta quinta-feira no Jueves Latino, com ingressos a R$ 30,00.