Projeto Clássicos da Pinacoteca apresenta 'Recital de Música Poética'

2019-02-19 01:00:00

Contando com a voz de Carla Kniknik, o oboé de Érico Marques e o piano de Larissa Camargo, o Recital de música poética é atração desta terça-feira (19) do projeto Clássicos na Pinacoteca. A apresentação ocorre no auditório Brianne Bicca da Pinacoteca Ruben Berta (Duque de Caxias, 973), a partir das 18h30min, tendo como ingresso uma contribuição espontânea.

No concerto, será interpretado o que havia de mais sutil e belo no período romântico da História da Música: o estilo Lied. Peças curtas e de caráter extremamente melódico, com harmonias simples e dinâmicas contrastantes, que podem ser bem definidas pela intensidade emotiva.

Os compositores mais conhecidos deste estilo foram Franz Schubert, Robert Schumann, Clara Schumann, Felix Mendelssohn e Johannes Brahms. Na primeira parte do recital, serão apresentados cinco dos mais conhecidos Lieder compostos por Franz Schubert, executados pela soprano Carla Kniknik e pela pianista Larissa Camargo.

Na segunda parte, o oboísta Érico Marques e Larissa Camargo executarão os Três Romances para Oboé e Piano, de Robert Schumann, Op. 94. Por fim, na terceira parte, serão executadas cinco Lieder específicos para o piano, conhecidos também como Canções sem palavras, de Felix Mendelssohn, Op. 19 e 30, executados por Larissa Camargo.