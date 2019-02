Livrarias da região central de Porto Alegre são palco de novo evento cultural

365

670183

2019-02-18 01:00:00

Ricardo Gruner

Rastros do verão não é mais apenas o título de um dos romances de João Gilberto Noll. A partir desta segunda-feira, passa a ser também um novo evento literário no calendário cultural de Porto Alegre. Em 12 encontros realizados ao longo de 40 dias, o festival homônimo vai reunir 40 escritores e livreiros para debates, sessões de autógrafos, leituras e, claro, lembranças ao homenageado - falecido há cerca de dois anos.

As atividades ocorrerão em quatro livrarias: Baleia (Cel. Fernando Machado, 85), Bamboletras (Gen. Lima e Silva, 776), Padula (Cel. Fernando Machado, 997) e Taverna (Cel. Fernando Machado, 370). Não à toa, as quatro lojas estão localizadas na região central da capital gaúcha. O próprio Noll morava na Fernando Machado e frequentava - ou abordava em sua obra - socialmente a região. Para marcar o início do festival, os escritores Paulo Scott e Daniel Galera, e o dramaturgo Julio Conte conversam sobre Noll nesta segunda-feira (18) à noite, a partir das 19h30min, no primeiro encontro do evento, na Bamboletras.

O objetivo da iniciativa, entretanto, não é colocar somente a obra do autor de Harmada e Lorde em foco, de acordo com o organizador, Fernando Ramos. Também responsável pela já tradicional Festipoa Literária, o produtor explica que há outros dois objetivos primordiais: buscar a valorização do espaço das livrarias e promover uma espécie de retomada dos livros publicados em 2018.

"Após o período da Feira do Livro (novembro), há uma estagnada na movimentação de eventos e lançamentos, é uma 'entressafra', até que as coisas começam a retomar, em março", destaca ele, a respeito da "baixa temporada literária". O formato disperso - ao invés de um intensivo ao longo de duas semanas, por exemplo - foi sugestão dos próprios livreiros, a fim de evitar atividades nos fins de semana, quando o movimento é menor. "Mas estamos na primeira edição, uma experiência", lembra Ramos, admitindo que a edição de 2020 pode ser diferente, conforme a resposta do público.

A ideia de dar visibilidade a publicações do ano anterior está relacionada com o volume de lançamentos. "Nem convidamos autores do interior do Estado, por exemplo, porque a produção das editoras de Porto Alegre é bem considerável. Ao longo do ano, isso acaba ficando pulverizado, alguns livros nos passam batidos, não têm a divulgação merecida ou não são debatidos", comenta o organizador. O plano é que os convidados falem principalmente sobre seus trabalhos e, na medida do possível, mencionem alguma relação com Noll. Entram em pauta obras de ficção, poesia e quadrinhos, e o evento termina justamente no dia 28 de março, data em que o escritor faleceu.

Já a edição de 2019 da Festipoa Literária, que traz também expoentes de outras partes do Brasil, está em fase de elaboração. O lançamento da programação vai acontecer em evento no dia 23 de abril, e a agenda de demais atividades está prevista para ocorrer entre os dias 29 do mesmo mês e 5 de maio. Locais como o Centro Cultural da Ufrgs, o Instituto Goethe e o bar Agulha estão confirmados como sedes.