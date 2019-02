365

O veterano ator Clint Eastwood dirige e estrela o drama A mula, ao lado de Bradley Cooper, Laurence Fishburne e Andy Garcia. O filme marca a primeira vez que o vencedor do Oscar Eastwood assume papéis dos dois lados da câmera desde que estrelou o aclamado Gran Torino, de 2009.

Eastwood é Earl Stone, um homem de cerca de 80 anos que está falido, sozinho e prestes a perder seu negócio, até lhe oferecerem um trabalho no qual tudo o que deve fazer é dirigir. Sem saber, ele aceita se tornar transportador de um cartel mexicano e acaba fazendo um bom trabalho e tem um receptador designado a trabalhar com ele.

Contudo, ele não é o único de olho em Earl, que também entra no radar do agente Colin Bates, do órgão de combate às drogas (DEA). Porém, embora seus problemas financeiros tenham se tornado coisa do passado, os erros cometidos por Earl começam a pesar sobre ele e não se sabe se ele conseguirá corrigi-los antes que as autoridades ou os membros do cartel consigam pegá-lo.