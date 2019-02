Animação 'Tito e os pássaros' aborda a cultura do medo

365

669957

2019-02-15 01:00:00

A animação brasileira Tito e os pássaros trata de um medo que paralisa e contagia em meio à avalanche de notícias alarmantes que alimentam famílias apavoradas. Atração para pais e filhos, a obra foi exibida em mais de 80 festivais pelo mundo - entre eles, a seleção para o Festival D'Annecy 2018, que ocorreu na França em junho. Este é o evento internacional mais importante do meio - que escolhe apenas 10 filmes por ano. Também participou do Festival Internacional de Cinema de Toronto (TIFF), no qual foi a primeira animação brasileira a ser selecionada e teve sua estreia norte-americana.

No Brasil, o título teve sua primeira exibição no último Anima Mundi, em julho, que, inclusive, lhe rendeu o prêmio de Melhor Longa Infantil. O filme foi indicado ao prêmio Annie de melhor animação independente, o principal do segmento nos Estados Unidos. Também foi um dos 25 longas pré-indicados ao Oscar de melhor animação.

O filme conta a história de Tito (com voz do ator mirim Pedro Henrique), um menino de 10 anos que, com seu pai, um estudioso de pássaros, se empenha em encontrar a cura para uma estranha epidemia de medo que faz as pessoas paralisarem e virarem pedras. A aventura do garoto é acompanhada pelos seus amigos Sarah e Buiu. Tito mora apenas com a mãe, Rosa (voz de Denise Fraga), desde que um acidente com um experimento do pai, o Dr. Rufus (dublado por Matheus Nachtergaele), o levou ao hospital, aos sete anos. Superprotetora, a mãe culpou o pai, que acabou expulso de casa. Anos depois, surge a tal epidemia que transforma as pessoas em pedra, contagiando um a um - para ser contaminado, basta se assustar ao ver alguém infectado pela doença.