Luciano Leães lança single ao vivo no Barco Cisne Branco

Encerrando a turnê do seu primeiro disco autoral, Power of love (2015), o pianista Luciano Leães agora trabalha no lançamento de Song for J.B. Live, single resultante da gravação de uma das faixas do CD ao vivo com a Orquestra Unisinos Anchieta. Regido pelo maestro Evandro Matté, o tema teve arranjo de Alexandre Ostrovski Junior. A música ganhou première na rádio norte-americana WWOZ, uma das mais renomadas do gênero, e também foi lançada em minitour pelo Sul dos Estados Unidos, em dezembro.

Neste sábado, o músico promove Blues By The River para o Barco Cisne Branco, com embarque a partir das 20h30min no Atracadouro do Gasômetro (João Goulart, 551), para a estreia do single. No show, ele estará acompanhado dos Big Chiefs - Edu Meirelles (baixo), Ronaldo Pereira (saxofone), Caetano Santos (guitarra) e Pedro Petracco (bateria).

Os ingressos antecipados limitados custam R$ 60,00 (com meia-entrada para idosos e estudantes). Na hora, o valor será R$ 70,00 (caso houver disponibilidade).