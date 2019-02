Carla Maffioletti apresenta recital inédito no StudioClio

365

Artista apresenta as obras do seu último disco, 'Sentimental' STUDIOCLIO/DIVULGAÇÃO/JC

A cantora lírica gaúcha Carla Maffioletti - radicada há 20 anos na Europa - apresenta pela primeira vez um recital inteiramente próprio em Porto Alegre, no StudioClio (José do Patrocínio, 698), nesta sexta-feira e sábado. A convite do fundador do espaço, Francisco Marshall, a soprano apresenta as obras do seu último disco, Sentimental, além de complementá-lo com um repertório eclético que tem como fio o sentimentalismo humano. Ingressos entre R$ 80,00 e R$ 180,00.

No espetáculo que faz parte da programação do Porto Verão Alegre, Carla (voz e violão) estará acompanhada por Paulo Bergman (piano), Diego Schuck Biasibetti (violoncelo) e Luciano Dal Molin (contrabaixo). O público poderá adquirir o CD Sentimental (com temas de Chico Buarque a Alban Berg, além de composições próprias), que será autografado pela artista após o concerto.