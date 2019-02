Em apresentação única, Canto Livre apresenta o espetáculo 'Vida'

365

Com sua nova formação já bastante consolidada, o Canto Livre apresenta o espetáculo Vida. Através de composições próprias e releituras de músicas importantes no cenário musical gaúcho, o show traz de volta diversos momentos da trajetória do grupo, celebrando parcerias definitivas. Apresentação única nesta sexta-feira, às 21h, no Teatro da Amrigs.

Lembranças em flashbacks, pequenas interferências teatrais, paródias divertidas e textos reflexivos permeiam as canções. No palco, estarão Maria Dischinger, Selma Martins, Vania Mallmann, Carmen Nogueira, Pedro Guisso, Flávio Englert, Jairo Kobe e Calique Ludwig.