2019-02-11 01:00:00

Tablado Andaluz oferece curso sobre códigos de linguagem dentro do flamenco

A partir desta segunda-feira (11) a 21 de fevereiro, às 21h, o Tablado Andaluz (Venâncio aires, 556) oferece o Curso de Tablao, voltado o público interessado nos códigos de linguagem que permitem o improviso dentro do flamenco. Serão abordados todos os elementos que compõem um 'tablao': baile, cante, guitarra flamenca, cajón e palmas, bem como a comunicação entre músicos e bailaores.

As aulas serão ministradas pelo bailaor, músico e professor Pedro Fernandez, sempre com acompanhamento de música ao vivo. Inscrições pelos telefones (51) 3311-0336 e 99873-0809.

Na quinta-feira, o espaço recebe o show Amor Agitanado, com o cantor e guitarrista flamenco Ozir Padilha. Na sexta-feira e no sábado, acontece a Peña Cante Flamenco, com Padilha fazendo um Recital de "Cante". Os ingressos custam R$ 20,00.