Série 'O oráculo das borboletas amarelas' tem gravações em Porto legre

365

669161

2019-02-11 01:00:00

Série gravada na Capital tem profissionais do sexo feminino no comando de equipes de produção TUANE EGGERS/DIVULGAÇÃO/JC

A série infantojuvenil O oráculo das borboletas amarelas, em reta final de gravações na Capital, apresenta uma característica pouco comum no meio cinematográfico: todas as equipes são chefiadas por mulheres, do roteiro de Tatiana Nequete (que também assina a direção-geral) à fotografia de Lívia Pasqual, passando pela arte de Gabriela Lamas, produção executiva de Pâmela Hauber e Fernanda Severo e a pós-produção coordenada por Lisi Kieling.

Tatiana trabalha no projeto desde 2010, quando ganhou o Next Generation Prize no festival Prix Jeunesse, na Alemanha. O prêmio previa uma orientação com canais internacionais como a americana Nickelodeon, a alemã ZDF e a australiana ACTF para o desenvolvimento de uma nova série. Foi neste momento que as organizadoras da versão iberoamericana do festival Beth Carmona e Vanessa Fort uniram-se ao projeto colaborando, como consultoras de roteiro.

O oráculo das borboletas amarelas conta a história de Gabriela, de 13 anos, que inventa um oráculo para se consultar e lidar com suas ansiedades e questionamentos, típicos da passagem da infância para a adolescência. A série irá estrear na TV Brasil, em data a definir.