Peça escrita em 1955 tem sessões em Porto Alegre e Novo Hamburgo

Com sessões em Porto Alegre e Novo Hamburgo neste fim de semana, Um panorama visto da ponte é uma peça em dois atos escrita inicialmente em 1955 e reescrita em 1956. Com direção de Zé Henrique de Paula tem sua segunda montagem no Brasil. Na Capital, as apresentações ocorrem sexta-feira e sábado, às 21h, no Teatro do Bourbon Country. Já em Novo Hamburgo, a sessão será domingo, às 20h, no Teatro Feevale. Ingressos entre R$ 60,00 e R$ 140,00, à venda pelo site uhuu.com