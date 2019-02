Camila Morgado interpreta viúva em longa argentino 'Vergel'

365

Uma mulher brasileira (Camila Morgado, de Olga) espera que lhe entreguem o corpo do seu marido, morto durante as férias do casal na Argentina. É verão e o apartamento onde ela se hospeda está cheio de plantas. Atravessada pelo luto, a mulher mal consegue regá-las. A ação se desenvolve em um jardim de um terraço situado no coração de Buenos Aires, desde onde se registra também a ação na rua e nos terraços vizinhos.

A burocracia para a repatriação do corpo resulta cada vez mais complexa e na longa espera ela começa a perder a noção do tempo e o senso de realidade. Quando a vizinha de baixo (Maricel Álvarez, de Biutiful) se oferece a ajudar com as plantas, a mulher encontra nessa desconhecida alguém a quem trasladar a sua dor. Essa é a trama de Vergel, da atriz, coreógrafa, autora e diretora teatral argentina Kris Niklison.