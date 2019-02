365

Mágico Kronnus apresenta novo espetáculo no Porto Verão Alegre

Kronnus se apresenta espetáculo 'Paranormal' no Teatro do Sesc ADILSON SANTOS/DIVULGAÇÃO/JC

O mágico Kronnus apresenta seu novo espetáculo, Paranormal, no Teatro do Sesc (Alberto Bins, 665) nesta quarta e quinta-feira, às 21h. Dentro da programação do Porto Verão Alegre, a apresentação inclui cartas de baralho, cadeados, física e memorização.

O mágico destaca números interativos para proporcionar entretenimento: ele busca explorar os limites da mente humana através do mentalismo, uma antiga arte que envolve performance aliada à hipnose, lógica, sugestão e princípios ilusionistas. Thiago Neves, o Kronnus, apresenta um trabalho relacionado à telepatia, memorização e controle mental.