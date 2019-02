Encontro Meme de arte experimental começa nesta terça-feira

365

667906

2019-02-04 01:00:00

Imersão com Minako Seki é uma das apresentações do 7º Encontro no Meme /ULRICH HEEMANN/DIVULGAÇÃO/JC

Uma programação que sugere o retorno às raízes, reconhecimento do corpo e da alma, o 7º Encontro Meme de arte experimental se inicia nesta terça-feira (05) e vai até dia 22 de fevereiro. O evento de abertura começa às 16h, no Meme Estação Cultural (Lopo Gonçalves, 176), com ingressos disponíveis no link: https://bit.ly/2MFmdBq

A proposta do evento é servir como um tempo de descobertas e de romper com o convencional. No ano em que completa 15 anos de atividades, o encontro é visto como um respiro para debater, pensar, refletir, apresentar e produzir arte. Serão oito apresentações - Intensivo de Butô, The Owl (A coruja), Imersão com Minako Seki, A música não tocada, Rituais para a cena, Desmontagem Evocando os mortos, Oficina Montagem/dança teatro e Caminho de volta para casa - que buscam focar nas conexões estabelecidas por artistas que tentam vivenciar a arte e a cultura através da experiência, reinvenção e transcendência de percepções, vivências e rituais cotidianos.

Como destaque, a artista japonesa Minako Seki se apresenta de 8 a 10 de fevereiro em Maquiné, com apresentações e imersões que retomam a proximidade com a natureza.