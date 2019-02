Porto Alegre ganha novo espaço cultural

365

2019-02-04 01:00:00

Novo espaço cultural em Porto Alegre, o Camarim (Venâncio Aires, 877) está aberto para o público, com uma programação que vai contemplar pequenas exposições, feiras e encontros literários nos próximos meses. Atualmente, é atração uma mostra do fotógrafo Cláudio Etges. A partir desta terça-feira, seis artistas apresentam e vendem suas obras.

A compilação de Etges reúne uma série de imagens da dança nas décadas de 1980 e 1990. Ao longo deste período, foram registrados o Ballet Lenita Ruschel Pereira, Atelier de Dança, Juventa Cia. de Dança, entre outras companhias e projetos.

Já a lista de artistas que participam da feira inclui Carlinhos Rodrigues, Carla Magalhães, Wagner Mello, Carmem Salazar, Elaine Savian e Fernanda Teixeira.

O objetivo do Camarim é funcionar como um local de convivência através da integração de áreas da cultura e da economia criativa, associados ao conceito de beleza como sinônimo de bem-estar. A estrutura conta com minibiblioteca, cafeteria e um nail lounge. Em fevereiro, já estão marcados um brechó de verão (dia 14), e a iniciativa As gurias lendo era uma vez, com leituras dramáticas entre os dias 20 e 22.