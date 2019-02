365

667787

2019-02-01 01:00:00

Em Capão da Canoa, Casa de Cultura Erico Verissimo recebe novo retrato do escritor

A Casa de Cultura Erico Verissimo, de Capão da Canoa (avenida Flavio Boianovski, 789), recebe um novo retrato do escritor nesta sexta-feira, a partir das 20h30min. A pintura, feita especialmente para o local, integra a exposição A mulher que roubava almas, da artista plástica gaúcha Graça Craidy (que esteve em cartaz no Espaço Cultural Correios, em Porto Alegre). A obra, que passará a compor o acervo do centro cultural, está entre os mais de 70 retratos em exposição.

Graça revela em sua arte expressões de nomes como Elis Regina, Iberê Camargo, Chico Buarque e Frida Kahlo, e também retratos de denúncia e desespero, como nas séries que mostram a corrupção, a violência contra a mulher, a solidão dos idosos e a morte. A exposição, com entrada franca, estará no espaço até 28 de fevereiro.

Com uma produção intensa, a artista, agora, se dedica à elaboração de uma nova série sobre feminicídio, que estará em exposição no Centro Cultural CEEE Erico Verissimo, em Porto Alegre, a partir de 7 de março, por ocasião do Dia internacional da Mulher.