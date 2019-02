Longa 'Vice' destaca a trajetória política de Dick Cheney

365

2019-02-01 01:00:00

Com oito indicações ao Oscar, Vice destaca a trajetória de Dick Cheney, vice-presidente norte-americano na gestão George W. Bush (2001-2009). O longa tem Christian Bale no papel principal, com direção de Adam McKay - os dois já haviam trabalho juntos em A grande aposta. O roteiro engloba desde o começo de Cheney na política, quando passa a trabalhar para autoridades republicanas, até o envolvimento do personagem na guerra contra o terrorismo durante seu período como vice.

Além de Christian Bale, que venceu o Globo de Ouro por sua atuação, o elenco conta com Steve Carell, Amy Adams, Sam Rockwell e Alisson Pill.