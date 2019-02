365

Espetáculo 'Pátria Estrangeira/Fremde Heimat' tem apresentações no Instituto Goethe

Após temporada de estreia no Brasil e na Alemanha em 2018, o espetáculo Pátria Estrangeira/Fremde Heimat volta a cartaz em Porto Alegre de sexta-feira a domingo, no Instituto Goethe. A direção é de Mirah Laline.

A montagem aborda temas como imigração a partir de diálogos marcantes entre quatro atores e músicos brasileiros, com ascendência germânica, e um jovem ator alemão, radicado no Brasil. No elenco, Camila Falcão, Karin Salz Engel, Martina Frölich, Pascal Bergen e Philipe Philippsen trazem temas como ancestralidade, gerações, memória, pertencimento e imigração.