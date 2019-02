Confira a programação do Porto Verão Alegre nesta terça-feira

365

A cabeça de Gumercindo Saraiva, no StudioClio (José do Patrocínio, 698), às 15h. Gratuito. Arena Selvagem: no Teatro de Arena (Borges de Medeiros, 835), às 21h.

no Teatro de Arena (Borges de Medeiros, 835), às 21h. Guri de Uruguaiana 2 - A Missão: comédia no Teatro da Amrigs (Ipiranga, 5.311), às 21h.

comédia no Teatro da Amrigs (Ipiranga, 5.311), às 21h. Intuição Paralela: apresentação de mágica, no Teatro do Sesc (Alberto Bins, 665), às 21h.

apresentação de mágica, no Teatro do Sesc (Alberto Bins, 665), às 21h. Manual prático da mulher moderna: comédia no Centro Histórico-Cultural Santa Casa (Independência, 75), às 21h.

comédia no Centro Histórico-Cultural Santa Casa (Independência, 75), às 21h. Metamorphosis: no Teatro Renascença (Érico Veríssimo, 307), às 21h.

no Teatro Renascença (Érico Veríssimo, 307), às 21h. Um palco para Freud: musical no Instituto Goethe (24 de Outubro, 112), às 21h.

musical no Instituto Goethe (24 de Outubro, 112), às 21h. Ícaro: drama na Sala Carlos Carvalho da CCMQ (Andradas, 736), às 21h30min.

Ingressos: antecipados a R$ 32,00 (inteira); na hora, R$ 40,00.

Pontos de venda físicos: lojas Claro do Praia de Belas e Bourbon Wallig; Mezanino Produções, no Casarão Verde do DC Shopping; ou na chapelaria do Theatro São Pedro.